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Россияне перешли границы фантастики и стали заложниками собственной лжи, - Трегубов

10:55 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: спикер Группировка объединенных сил Виктор Трегубов (Getty Images)

Российские оккупанты уже перешли все границы фантастики и стали заложниками собственной лжи по захвату украинских населенных пунктов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, фактическую линию фронта можно увидеть на карте от DeepState.

Россияне же должны учитывать свои же предварительные лживые заявления, и в соответствии с этим "закрашивать" новые якобы захваченные населенные пункты. Однако они этого не делают.

"Если они говорят, что Купянск им взят и они не отказывались от этой концепции, то надо как-то рисовать карту, где Купянск уже взят, а следовательно продвигаются они где-то дальше… То есть фактически те населенные пункты, до которых они на самом деле иногда доходят малыми группами, на этих картах у них там в очень глубоком тылу", - отметил Трегубов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Минобороны РФ отчитывается о якобы успехах на фронте, однако часть заявлений не имеет подтверждений. Даже российские военные блоггеры сомневаются в окружении ВСУ в Харьковской области.

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