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Росіяни перейшли межі фантастики і стали заручниками власної брехні, - Трегубов

10:55 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Росіяни перейшли межі фантастики і стали заручниками власної брехні, - Трегубов Фото:  речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов (Getty Images)
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Російські окупанти вже перейшли всі межі фантастики і стали заручниками власної брехні щодо захоплення українських населених пунктів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, фактичну лінію фронту можна побачити на мапі від DeepState.

Росіяни ж мають зважати на свої ж попередні брехливі заяви, і відповідно до цього "зафарбовувати" нові нібито захоплені населені пункти. Однак вони цього не роблять.

"Якщо вони кажуть, що Куп'янськ ним взятий і вони не відмовлялися від цієї концепції, то треба якось малювати мапу, де Куп'янськ вже взятий, а отже просуваються вони десь далі… Тобто фактично ті населені пункти, до яких вони насправді інколи доходять малими групами, на цих мапах в них там в дуже глибокому тилу", - зазначив Трегубов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міноборони РФ звітує про нібито успіхи на фронті, однак частина заяв не має підтверджень. Навіть російські військові блогери сумніваються в оточенні ЗСУ на Харківщині.

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