Россияне перешли границы фантастики и стали заложниками собственной лжи, - Трегубов

По его словам, фактическую линию фронта можно увидеть на карте от DeepState.

Россияне же должны учитывать свои же предварительные лживые заявления, и в соответствии с этим "закрашивать" новые якобы захваченные населенные пункты. Однако они этого не делают.



"Если они говорят, что Купянск им взят и они не отказывались от этой концепции, то надо как-то рисовать карту, где Купянск уже взят, а следовательно продвигаются они где-то дальше… То есть фактически те населенные пункты, до которых они на самом деле иногда доходят малыми группами, на этих картах у них там в очень глубоком тылу", - отметил Трегубов.