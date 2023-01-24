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Росіяни перестали виплачувати людям "соціальні виплати" у Запорізькій області

Фото: Росіяни перестали виплачувати людям "соціальні виплати" у Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни перестали виплачувати "соціальні виплати" та залишили людей без грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

Росіяни заявили про брак рублів у Запорізькій області, тому перестали виплачувати людям "соціальні виплати".

"Вони обіцяють виправити ситуацію. Проте про терміни вони не повідомляють. "Виплат" немає в Мелітополі, Бердянську та Токмаку, а от виплати з боку України прийшли вчасно", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що окупанти наразі намагаються заборонити рух гривні. Відтак влаштовують рейди по торгових точках, аби не давати можливості щось придбати за гривню. Таким чином виходить ситуація, що росіяни позбавили людей роботи, не виплачують гроші й забороняють користуватись гривнею.

Нагадаємо, що окупанти розгортають додаткові шпиталі через великі втрати у Запорізькій області.

Міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області забита пораненими росіянами, а місцеві медики відмовляються їх лікувати.

Зрадники та колаборанти у Мелітополі намагаються створити власну приватну військову компанію. До її складу беруть людей з РФ та Сербії.

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