В Запорізькій області лікарні забиті окупантами: медики відмовляються їх лікувати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб України.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників", - зазначають в Генштабі.

В той же час, більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з Російської Федерації.