Колаборанти у Мелітополі намагаються створити приватну військову компанію, - мер

Зрадники та колаборанти у Мелітополі намагаються створити власну приватну військову компанію. До її складу беруть людей з РФ та Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти приховано мобілізують всіх підряд. За даними Генштабу у Севастополі до військкоматів викликають ІТ-спеціалістів, фінансових та інших працівників, які мали бронь від мобілізації", - йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що окупанти створюють власні приватні військові компанії. У Мелітополі місцевий гауляйтер Євген Балицький шукав "добровольців" для свого "батальйону Судоплатова" по всій окупованій частині Запорізької області та в РФ. Охочих знайшлось не багато, тому Балицький взяв найманців з Сербії, з них двоє катів, яких розшукує Інтерпол.

"Вони зробили з мобілізованих диких звірів. Ворожих військових у народі називають "смердючими" - у них немає достатньої екіпіровки, вони не слідкують за гігієною, іноді їдять сире м’ясо і "наступають" хаотично на забій", - додав мер.

Федоров зазначив, що ці мобілізовані повертаються у Росію тільки у чорних пакетах.