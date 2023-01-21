ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Колаборанти у Мелітополі намагаються створити приватну військову компанію, - мер

Новость на русском →
Мелітополь, Субота 21 січня 2023 18:49
Колаборанти у Мелітополі намагаються створити приватну військову компанію, - мер Фото: Колаборанти у Мелітополі намагаються створити приватну військову компанію (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Зрадники та колаборанти у Мелітополі намагаються створити власну приватну військову компанію. До її складу беруть людей з РФ та Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти приховано мобілізують всіх підряд. За даними Генштабу у Севастополі до військкоматів викликають ІТ-спеціалістів, фінансових та інших працівників, які мали бронь від мобілізації", - йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що окупанти створюють власні приватні військові компанії. У Мелітополі місцевий гауляйтер Євген Балицький шукав "добровольців" для свого "батальйону Судоплатова" по всій окупованій частині Запорізької області та в РФ. Охочих знайшлось не багато, тому Балицький взяв найманців з Сербії, з них двоє катів, яких розшукує Інтерпол.

"Вони зробили з мобілізованих диких звірів. Ворожих військових у народі називають "смердючими" - у них немає достатньої екіпіровки, вони не слідкують за гігієною, іноді їдять сире м’ясо і "наступають" хаотично на забій", - додав мер.

Федоров зазначив, що ці мобілізовані повертаються у Росію тільки у чорних пакетах.

Нагадаємо, що колаборанти бояться знаходитися в Мелітополі, а при будь-якій нагоді їдуть в Крим і "керують" регіоном звідти.

Збройні сили України дієво знешкоджують військові бази ворога у Запорізькій області, а місцеві партизани добивають противника в тилу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мелітополь Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ
Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна