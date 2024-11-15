Росіяни переодягаються у форму ЗСУ. Військовий розповів, як вдається визначати окупантів

Російські війська взяли за тактику переодягатися у форму ЗСУ на фронті. Але українські військові винайшли алгоритм, як визначати "чужих".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, капітана Юрія Федоренко в ефірі телемарафону.
"Є алгоритм, розповідати на широкий загал його не буду. Це завжди складно, але досягається шляхом перемовин і тактикою дій на полі бою, безпосередньо взяттям під контроль того чи іншого представника, який знаходиться у формі "піксель", але тобі невідомий", - розповів він.
За словами військового, ця тактика для противника не є новою.
"Вона ними застосовується з інших війн, в яких РФ брала участь. Останній рік ми можемо спостерігати достатньо насичено, коли противник одягає "піксель" і намагається просочуватися в наші тилові сполучення для того, щоб сіяти в тилах хаос і вносити максимальний дисбаланс, наскільки це є можливо", - констатував Федоренко.
Водночас, виявляти окупантів у формі ЗСУ вдається достить ефективно.
"Тактика нам відома, тому таких випадків з кожним днем стає все менше і менше. Системна робота для того, щоб розрізняти "свій-чужий" проводиться і достатньо впроваджена якісно в Силах оборони. На кожному напрямку буде по-різному, заради правди, але переважна більшість командирів чітко розуміють і усвідомлюють, як це потрібно зробити, і як навчити особовий склад розрізняти "свій-чужий", - зазначив командир.
Буквально 13 листопада повідомлялося, що російські окупанти намагалися наступати на Куп'янському напрямку, переодягнувшись у форму ЗСУ.
Зазначимо, що російські війська не вперше використовують таку тактику. Наприклад, у вересні 2023 року повідомлялося, що російські військові на Таврійському напрямку використовують форму ЗСУ.
А у травні 2022 року в Миколаївській області російські військові переодяглися у форму ЗСУ і намагалися захопити спостережний пункт українських захисників.
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