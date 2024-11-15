Росіяни переодягаються у форму ЗСУ. Військовий розповів, як вдається визначати окупантів

"Є алгоритм, розповідати на широкий загал його не буду. Це завжди складно, але досягається шляхом перемовин і тактикою дій на полі бою, безпосередньо взяттям під контроль того чи іншого представника, який знаходиться у формі "піксель", але тобі невідомий", - розповів він.

За словами військового, ця тактика для противника не є новою.

"Вона ними застосовується з інших війн, в яких РФ брала участь. Останній рік ми можемо спостерігати достатньо насичено, коли противник одягає "піксель" і намагається просочуватися в наші тилові сполучення для того, щоб сіяти в тилах хаос і вносити максимальний дисбаланс, наскільки це є можливо", - констатував Федоренко.

Водночас, виявляти окупантів у формі ЗСУ вдається достить ефективно.

"Тактика нам відома, тому таких випадків з кожним днем стає все менше і менше. Системна робота для того, щоб розрізняти "свій-чужий" проводиться і достатньо впроваджена якісно в Силах оборони. На кожному напрямку буде по-різному, заради правди, але переважна більшість командирів чітко розуміють і усвідомлюють, як це потрібно зробити, і як навчити особовий склад розрізняти "свій-чужий", - зазначив командир.