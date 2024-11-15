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Россияне переодеваются в форму ВСУ. Военный рассказал, как удается определять оккупантов

Фото: стало известно, как удается определять оккупантов, переодевшихся в форму ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска взяли за тактику переодеваться в форму ВСУ на фронте. Но украинские военные изобрели алгоритм, как определять "чужих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, капитана Юрия Федоренко в эфире телемарафона.

"Есть алгоритм, рассказывать на широкую общественность его не буду. Это всегда сложно, но достигается путем переговоров и тактикой действий на поле боя, непосредственно взятием под контроль того или иного представителя, который находится в форме "пиксель", но тебе неизвестен", - рассказал он.

По словам военного, эта тактика для противника не новая.

"Она ими применяется из других войн, в которых РФ участвовала. Последний год мы можем наблюдать достаточно насыщенно, когда противник одевает "пиксель" и пытается просачиваться в наши тыловые сообщения для того, чтобы сеять в тылах хаос и вносить максимальный дисбаланс, насколько это возможно", - констатировал Федоренко.

В то же время, выявлять оккупантов в форме ВСУ удается эффективно.

"Тактика нам известна, поэтому таких случаев с каждым днем ​​становится все меньше и меньше. Системная работа для того, чтобы различать "свой-чужой" проводится и достаточно внедрена качественно в Силах обороны. На каждом направлении будет по-разному, ради правды, но подавляющее большинство командиров четко понимают и отдают себе отчет, как это нужно сделать, и как научить личный состав различать "свой-чужой", - отметил командир.

Тактика РФ использования формы ВСУ

Буквально 13 ноября сообщалось, что российские оккупанты пытались наступать на Купянском направлении, переодевшись в форму ВСУ.

Отметим, что российские войска не впервые используют подобную тактику. Например, в сентябре 2023 года сообщалось, что российские военные на Таврическом направлении используют форму ВСУ.

А в мае 2022 года в Николаевской области российские военные переоделись в форму ВСУ и пытались захватить наблюдательный пункт украинских защитников.

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