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Росіяни переносять ремонтні бази кораблів ЧФ з Криму, - АТЕШ

Фото: росіяни переносять ремонтні бази кораблів з Криму до Новоросійська (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Партизани виявили перенесення Російською Федерацією ремонтних баз кораблів із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська - нового місця дислокації Чорноморського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Зокрема, агенти фіксують регулярні перевезення російських суднових двигунів із Криму вбік Тамані.

"Ймовірно, що окупанти посилюють свої можливості з ремонту військових суден у Новоросійську. У місті, де тепер розташовується база Чорноморського флоту", - йдеться у повідомленні.

Причиною таких дій партизани вважають  успішні удари Сил оборони по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму.

"Упевнені, що Чорноморський флот перетвориться на річкову болотну флотилію. Або буде повністю знищений", - зазначають партизани "АТЕШ".

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Втрати кораблів Чорноморського флоту РФ

З початку повномасштабного вторгнення, Росія втратила майже третину свого угруповання Чорноморського флоту.

Так, безповоротні втрати ЧФ РФ становлять 27 одиниць, включно з 14 серйозними суднами. Серед них великі десантні кораблі, ракетні катери, підводний човен "Ростов-на-Дону" і патрульний корабель. Проте агресору вдається поповнювати корабельний склад.

Зокрема, 5 березня Сили оборони знищили біля Керчі російський корабель "Сергій Котов". Зокрема, був знищений гелікоптер Ка-27, що розташовувався на борту корабля під час удару. Внаслідок атаки поранень дістали 27 членів екіпажу.

14 лютого Збройні сили знищили у Чорному морі десантний корабель "Цезар Куніков".

А 27 грудня 2023 року в окупованій Феодосії був знищений великий десантний російський корабель "Новочеркаськ".

Водночас, за даними Інституту вивчення війни, попри виведення деяких військово-морських засобів ЧФ РФ з головної бази у Севастополі, ця база залишається єдиною на Чорному морі, що здатна ремонтувати деякі типи кораблів.

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Чорноморський флот