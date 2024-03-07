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Чи наближається Чорноморський флот РФ до критичної позначки: оцінка експерта

Четвер 07 березня 2024 18:32
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Чи наближається Чорноморський флот РФ до критичної позначки: оцінка експерта Архівне фото: ЗСУ активно знищують корабельний склад Чорноморського флоту РФ (mil ru)
Автор: Дмитро Браславський, Данило Крамаренко
Експерт: Володимир Заблоцький

Росія втратила майже третину свого угруповання Чорноморського флоту, проте агресору вдається поповнювати корабельний склад.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив військово-морський експерт Defence Express Володимир Заблоцький.

Що відомо про бойову роботу по російським кораблям

Результати останніх ударів очевидні - російські кораблі змушені перебувати в східній частині Чорного моря, розосереджуючись між портами в Новоросійську, Сочі та Туапсе. Що стосується окупованого Севастополя, то їхня присутність зведена до мінімуму. Спікер ВМС Дмитро Плетенчук заявляв, що туди з різних причин заходять лише лічені одиниці.

За два роки вдалося припинити домінування Росії в західній частині Чорного моря, зокрема розблокувати зерновий коридор. Загрози ракетного обстрілу з Чорного моря значно знизилися, але все ж вони є.

Речник СБУ Артем Дехтяренко також додав, що в них ще багато роботи, тож вони планують спецоперації, знищують військові об'єкти ворога, руйнують логістичні артерії, працюють далі та наближають перемогу. Знищення

"Чорноморського флоту РФ - завдання надскладне, але реальне. Зазвичай СБУ розповідає про свої задуми тоді, коли досягає результатів. Тому замість прогнозів ми робитимемо свою справу: знищуватимемо ворога будь-якими способами на землі та на морі", - зазначив Дехтяренко.

А голова СБУ Василь Малюк заявляв, що після того, як виб'ють усі ракетоносії, увага перейде на підводні човни.

Втрати окупантів

Плетенчук пояснив, що із загальної чисельності російського флоту в Чорному морі близько 80 одиниць третину знищено та ще багато кораблів пошкоджено.

Безповоротні втрати - 27 одиниць, включно з 14 серйозними суднами, серед яких великі десантні кораблі, ракетні катери, підводний човен "Ростов-на-Дону" і патрульний корабель. Пошкоджено і перебувають на ремонті 15 кораблів.

"Однак присутність спостерігається досить серйозна - це 10 ракетоносіїв (зокрема три підводні човни), 2 ракетні катери, кілька патрульних і сторожових кораблів. Також великі десантні кораблі в кількості 5 одиниць залишаються в строю (4 в ремонті)", - наголосив він.

За його словами, угруповання РФ в Азово-Чорноморському регіоні досить серйозне.

РФ намагається компенсувати свої втрати

Російський флот має наближатися до критичної позначки. Зустрічається думка про те, що треба знищити ще умовно десяток кораблів і ЧФ Росії як такий перестане існувати. Але експерт Володимир Заблоцький обережний в оцінках. Зокрема тому, що агресору вдається поповнювати корабельний склад.

"Вони використовують заводи в окупованих Керчі та Феодосії. Той самий "Сергій Котов" і ще два кораблі там були побудовані, ще два будуються. Вони будують малі ракетні кораблі типу "Каракурт". А також перекидають із Каспійського моря і Зеленодольська (Татарстан, там розташований суднобудівний завод на Волзі, - ред.) Десь півтора десятка кораблів вони точно отримали в Чорному морі за час війни", - зазначив він у розмові з виданням.

З Каспійського моря і Зеленодольська росіяни перекидають судна внутрішніми водними шляхами через судноплавний канал Волга-Дон до Азовського моря. Крім того, Чорноморському флоту допомагають кораблі ФСБ, яких чимало, і вони беруть участь в агресії.

Підводні дрони

Міркувати про боєздатність ЧФ Росії і про те, скільки потрібно потопити, щоб звести її до нуля, можна лише відносно. В ідеалі для початку - добити 10 ракетоносіїв, що залишилися, серед них три підводні човни. Як їх знищити, поки неясно. Той самий "Ростов-на-Дону" вдалося дістати ракетою Storm Shadow на ремонті в севастопольському доці.

"Нічого не можу тут сказати, але знаю, що наші працюють над цим. Можливо, будуть якісь підводні дрони. Або торпеди на них будуть чіпляти, подивимося", - сказав Заблоцький.

Факт у тому, що на сьогодні Чорноморський флот РФ здатний виконувати єдине завдання - нанесення ракетних ударів. Експерт додав, що далі мису Тарханкут виходити він більше не може, тому що на захід починається зона ураження українськими ракетами.

Детальніше про українські дрони Magura і Sea Baby, характеристики і про те, як вони вже змінили правила війни на морі, - у матеріалі РБК-Україна.

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