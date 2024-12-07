Росіяни перекрили виїзди з Айдару Луганської області: в ОВА розповіли деталі

Ситуація в Луганській області

Російські війська практично захопили Луганську область. І все ж їм не вдається вийти на кордон Донецької та Луганської областей, незважаючи на постійні атаки, зокрема, у Серебрянському лісництві.

Як і всі окуповані території, РФ мілітаризувала і території в Луганській області. Так, російські військові облаштували новий полігон у Луганській області. Ця територія зараз використовується для навчань.

Зазначимо, що облави росіян на окупованих територіях України не рідкість. Наприклад, раніше повідомлялося, що в Маріуполі стрімко зросла кількість російських патрулів.

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