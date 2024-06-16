В Луганській області росіяни облаштували новий полігон
Російські військові облаштували новий полігон у тимчасово окупованій Луганській області. Цю територію використовують для навчань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.
"На Біловодщині загарбники облаштували військовий полігон", - розповів він.
За словами голови ОВА, у місцевості між селами Плугатар та Новоспасівка росіяни періодично проводять тренування особового складу.
"Місцеві жителі скаржаться, що втратили спокій", - зазначає Лисогор.
Для довідки
Біловодськ - селище в Україні, адміністративний центр однойменної селищної громади Старобільського району Луганської області. Розташоване на річці Деркул.
Ситуація в Луганскій області
Останніми тижнями ворог постійно атакує поблизу звільнених восени 2022 року населених пунктів. Окупанти б’ють по цих селах з усіх наявних видів озброєння.
Жорстокі бої наразі тривають в районі Білогорівки та Серебрянського лісу. Саме тут з кінця літа 2022 року проходить лінія оборони українських військ.
В кінці квітня у Луганській області фіксувалось явне збільшення штурмів та обстрілів російських військ.
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