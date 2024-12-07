Россияне перекрыли выезды из Айдара Луганской области: в ОВА рассказали детали

"В Айдаре (до недавнего времени Новопсков) продолжаются рейды. До сих пор перекрыты три выезда из населенного пункта", - рассказал он.

По словам главы ОВА, захватчики собирают машины в очереди и проверяют местных и гостей по списку, который есть на руках.

"Ищут уже не участников АТО/ООС, а их родственников, хотя бы дальних. Потому что силовым структурам РФ в конце года надо дать результат - повысить соответствующие показатели работы", - считает Лысогор.