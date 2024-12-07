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Россияне перекрыли выезды из Айдара Луганской области: в ОВА рассказали детали

Фото: россияне перекрыли выезды из Айдара Луганской области 7 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска перекрыли все выезды из оккупированного города Айдар Луганской области. Жителей проверяют по списку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"В Айдаре (до недавнего времени Новопсков) продолжаются рейды. До сих пор перекрыты три выезда из населенного пункта", - рассказал он.

По словам главы ОВА, захватчики собирают машины в очереди и проверяют местных и гостей по списку, который есть на руках.

"Ищут уже не участников АТО/ООС, а их родственников, хотя бы дальних. Потому что силовым структурам РФ в конце года надо дать результат - повысить соответствующие показатели работы", - считает Лысогор.

Ситуация в Луганской области

Российские войска практически захватили Луганскую область. И все же им не удается выйти на границу Донецкой и Луганской областей, несмотря на постоянные атаки, в частности, в Серебрянском лесничестве.

Как и все оккупиованные территории, РФ милитаризировала и территории в Луганской области. Так, российские военные обустроили новый полигон в Луганской области. Эта территория сейчас используется для учений.

Отметим, что облавы россиян на оккупированных территориях Украины не редкость. Например, ранее сообщалось, что в Мариуполе стремительно выросло количество российских патрулей.

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