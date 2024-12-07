Росіяни перекрили виїзди з Айдару Луганської області: в ОВА розповіли деталі
Російські війська перекрили всі виїзди з окупованого міста Айдар Луганської області. Жителів перевіряють за списком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.
"У Айдарі (донедавна Новопсков) тривають рейди. Досі перекриті три виїзди з населеного пункту", - розповів він.
За словами голови ОВА, загарбники збирають автівки у черги і перевіряють місцевих і гостей за списком, що мають на руках.
"Шукають вже не учасників АТО/ООС, а їхніх родичів, хоча б далеких. Бо силовим структурам РФ наприкінці року треба дати результат - підвищити відповідні показники роботи", - вважає Лисогор.
Ситуація в Луганській області
Російські війська практично захопили Луганську область. І все ж їм не вдається вийти на кордон Донецької та Луганської областей, незважаючи на постійні атаки, зокрема, у Серебрянському лісництві.
Як і всі окуповані території, РФ мілітаризувала і території в Луганській області. Так, російські військові облаштували новий полігон у Луганській області. Ця територія зараз використовується для навчань.
Зазначимо, що облави росіян на окупованих територіях України не рідкість. Наприклад, раніше повідомлялося, що в Маріуполі стрімко зросла кількість російських патрулів.
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