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Росіяни перекрили виїзди з Айдару Луганської області: в ОВА розповіли деталі

Луганськ, Субота 07 грудня 2024 13:38
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Росіяни перекрили виїзди з Айдару Луганської області: в ОВА розповіли деталі Фото: росіяни перекрили виїзди з Айдару Луганської області 7 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська перекрили всі виїзди з окупованого міста Айдар Луганської області. Жителів перевіряють за списком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"У Айдарі (донедавна Новопсков) тривають рейди. Досі перекриті три виїзди з населеного пункту", - розповів він.

За словами голови ОВА, загарбники збирають автівки у черги і перевіряють місцевих і гостей за списком, що мають на руках.

"Шукають вже не учасників АТО/ООС, а їхніх родичів, хоча б далеких. Бо силовим структурам РФ наприкінці року треба дати результат - підвищити відповідні показники роботи", - вважає Лисогор.

Ситуація в Луганській області

Російські війська практично захопили Луганську область. І все ж їм не вдається вийти на кордон Донецької та Луганської областей, незважаючи на постійні атаки, зокрема, у Серебрянському лісництві.

Як і всі окуповані території, РФ мілітаризувала і території в Луганській області. Так, російські військові облаштували новий полігон у Луганській області. Ця територія зараз використовується для навчань.

Зазначимо, що облави росіян на окупованих територіях України не рідкість. Наприклад, раніше повідомлялося, що в Маріуполі стрімко зросла кількість російських патрулів.

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