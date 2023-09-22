Росіяни перекинули елітні підрозділи для оборони Токмака, - розвідка Естонії

Він повідомив, що центр ваги боїв, як і раніше, залишається в районі села Роботине в Запорізькій області, де ЗСУ продовжують планомірно зачищати російські оборонні об'єкти.

"Українські підрозділи ведуть бої з російськими силами в районі населених пунктів Новопрокопівка і Вербове. Україна отримала контроль над кількома важливими висотами в районі населеного пункту Новопрокопівка, що створює умови для подальшого більш швидкого прориву частин із бронетехнікою", - сказав Ківісельг.

Росіяни готуються до оборони Токмака

Говорячи про збройні сили РФ, Ківісельг повідомив, що вони залучили частини з інших ділянок лінії фронту. Зокрема, йдеться про 76-ту штурмову повітряно-десантну дивізію, 7-му (гірсько-штурмову) повітряно-десантну дивізію та деякі підрозділи спецпризначенців.

"Вони перегруповуються для оборони Токмака, щоб зупинити рух України в бік Мелітополя. Пересування таких елітних підрозділів туди добре ілюструє ситуацію, коли керівництво збройних сил РФ усвідомило можливість тактичного успіху наступу України в цьому регіоні", - сказав Ківіселг.

На думку командувача Центру військової розвідки, ситуація, ймовірно, змусить Росію піти на більший ризик під час використання ВПС у зоні бойових дій і компенсувати невдачу більш інтенсивним вогнем із закритих позицій.

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.

Також експерти повідомляли, що росіяни перетворили місто Токмак (Запорізька область) на великий логістичний вузол. Тому окупанти "дуже серйозно" битимуться за це місто.

Також ми писали, що росіяни почали посилювати оборону Токмака на фоні нещодавньої деокупації села Роботине, яке знаходиться за 30 кілометрів від міста.