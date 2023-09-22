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Россияне перебросили элитные подразделения для обороны Токмака, - разведка Эстонии

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия перебросила в район Токмака подразделения с других участков фронта. Оккупанты готовятся к обороне города.

Об этом заявил командующий Центр военной разведки Эстонии Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Он сообщил, что центр тяжести боев по-прежнему остается в районе села Работино в Запорожской области, где ВСУ продолжают планомерно зачищать российские оборонительные объекты.

"Украинские подразделения ведут бои с российскими силами в районе населенных пунктов Новопрокоповка и Вербово. Украина получила контроль над несколькими важными высотами в районе населенного пункта Новопрокоповка, что создает условия для дальнейшего более быстрого прорыва частей с бронетехникой", - сказал Кивисельг.

Россияне готовятся к обороне Токмака

Говоря о вооруженных силах РФ, Кивисельг сообщил, что они привлекли части с других участков линии фронта. В частности, речь идет о 76-й штурмовой воздушно-десантной дивизии, 7-й (горно-штурмовой) воздушно-десантной дивизии и некоторых подразделениях спецназа.

"Они перегруппировываются для обороны Токмака, чтобы остановить движение Украины в сторону Мелитополя. Передвижение таких элитных подразделений туда хорошо иллюстрирует ситуацию, когда руководство вооруженных сил РФ осознало возможность тактического успеха наступления Украины в этом регионе", - сказал Кивиселг.

По мнению командующего Центром военной разведки, ситуация, вероятно, заставит Россию пойти на больший риск при использовании ВВС в зоне боевых действий и компенсировать неудачу более интенсивным огнем с закрытых позиций.

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет освобождение Токмака.

Также эксперты сообщали, что россияне превратили город Токмак (Запорожская область) в большой логистический узел. Поэтому оккупанты "очень серьезно" будут биться за этот город.

Также мы писали, что россияне начали усиливать оборону Токмака на фоне недавней деоккупации села Работино, которое находится в 30 километрах от города.

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