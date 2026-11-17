Росіяни перекинули два бомбардувальники Ту-95МС до В'єтнаму: що відомо
Росія перекинула пару стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Українка до В'єтнаму, які супроводжували паливозаправники Іл-78М.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AviVector.
Російські військові літаки здійснили переліт до В’єтнаму, під час якого проходили поблизу територій Японії, Південної Кореї та Тайваню.
Як повідомляє ресурс Aviavector, вранці 17 листопада 2026 року літаки приземлилися в міжнародному аеропорту Дананга. Цей переліт відбувся напередодні саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), запланованого на 18-19 листопада в китайському місті Шеньчжень.
Водночас Міністерство оборони Тайваню повідомило про виявлення двох російських військових літаків, які увійшли до зони розпізнавання протиповітряної оборони острова з північно-східного напрямку. Вони пролетіли над східною частиною Тайваню та залишили цю зону поблизу південно-східного узбережжя повіту Тайдун.
Раніше повідомлялось, що Японія та Південна Корея підняли в повітря винищувачі після виявлення російських військових літаків поблизу свого повітряного простору.
У Токіо повідомили про можливе порушення повітряного кордону країни двома літаками. У відповідь Сили повітряної оборони Японії підняли винищувачі. У Міністерстві оборони країни повідомили, що японські військові попередили російські літаки та вжили інших заходів, не уточнюючи їх характер.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що 29 вересня російський Ту-95МС розбився у селі Красноярове. Російські воєнкори тоді заявили, що троє людей загинули, а четверо отримали травми.