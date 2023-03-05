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Росіяни перекинули на Донбас 200-ту бригаду, яку ЗСУ розбили під Харковом

Ілюстративне фото: росіяни перекинули на Донбас 200-ту бригаду, яку ЗСУ розбили під Харковом (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові перекинули у Донецьку область 200-ту бригаду тихоокеанського флоту, яку українські військові розбили у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського.

За його словами, основні зусилля росіян зосереджені на Авдіївському напрямку в районі Красногорівки та Водяного.

"Також на Донеччину повернуто 200-ту бригаду Північного флоту. Їй довелося відновлюватися після розгрому в Харківській області", - сказав Дмитрашківський.

Він також повідомив, що до Волновахи зайшов ешелон з Білорусі. За його словами, це підкріплення окупантів найбільше буде застосовано на Вугледарському напрямку.

Він додав, що на цьому напрямку з початку року ворог зазнав суттєвих втрат.

Нагадаємо, окупанти штурмують українські позиції та намагаються знайти "щілину" між Мар'їнкою та Авдіївкою.

Раніше повідомлялося, що загарбники вирішили змінити тактику в напрямку Вугледара через значні втрати.

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Війна Росії проти УкраїниДонецька область