Росіяни перекинули на Донбас 200-ту бригаду, яку ЗСУ розбили під Харковом
Російські військові перекинули у Донецьку область 200-ту бригаду тихоокеанського флоту, яку українські військові розбили у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського.
За його словами, основні зусилля росіян зосереджені на Авдіївському напрямку в районі Красногорівки та Водяного.
"Також на Донеччину повернуто 200-ту бригаду Північного флоту. Їй довелося відновлюватися після розгрому в Харківській області", - сказав Дмитрашківський.
Він також повідомив, що до Волновахи зайшов ешелон з Білорусі. За його словами, це підкріплення окупантів найбільше буде застосовано на Вугледарському напрямку.
Він додав, що на цьому напрямку з початку року ворог зазнав суттєвих втрат.
Нагадаємо, окупанти штурмують українські позиції та намагаються знайти "щілину" між Мар'їнкою та Авдіївкою.
Раніше повідомлялося, що загарбники вирішили змінити тактику в напрямку Вугледара через значні втрати.
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