Россияне перебросили на Донбасс 200-ю бригаду, которую ВСУ разбили под Харьковом

Российские военные перебросили в Донецкую область 200 бригаду тихоокеанского флота, которую украинские военные разбили в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского.

По его словам, основные усилия россиян сосредоточены на Авдеевском направлении в районе Красногоровки и Водяного.

"Также на Донбасс вернули 200-ю бригаду Северного флота. Ей пришлось восстанавливаться после разгрома в Харьковской области", - сказал Дмитрашковский.

Он также сообщил, что в Волноваху вошел эшелон из Беларуси. По его словам, это подкрепление оккупантов больше всего будет применено на Угледарском направлении.

Он добавил, что на этом направлении с начала года враг понес существенные потери.

Напомним, оккупанты штурмуют украинские позиции и пытаются найти "щель" между Марьинкой и Авдеевкой.

Ранее сообщалось, что захватчики решили изменить тактику в направлении Угледара из-за значительных потерь.

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