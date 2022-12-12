Росіяни перекинули до Білорусі ще понад десять танків, - "Гаюн"

"Ешелон з танками було відправлено 8 грудня з залізничної станції Буй (Костромська обл., РФ) і прибув на залізничну станцію Заслонове (Лепельський рн, Вітебська обл.) позавчора, 10 грудня", - повідомляє "Гаюн".

Там зазначили, що поблизу станції Заслонове знаходиться полігон "Лепельський", де з жовтня 2022 року розміщується одна з груп солдат ЗС РФ, можливо мобілізованих.

"Можна припустити, що перекидання туди танків може означати підготовку російських танкістів на цьому полігоні", - йдеться у повідомленні.