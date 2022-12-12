Россияне перебросили в Беларусь еще более десяти танков, - "Гаюн"

"Эшелон с танками был отправлен 8 декабря с ЖД-станции Буй (Костромская обл., РФ) и прибыл на ЖД-станцию Заслоново (Лепельский рн, Витебская обл.) позавчера, 10 декабря", - сообщает "Гаюн".

Там отметили, что вблизи станции Заслоново находится полигон "Лепельский", где с октября 2022 года размещается одна из групп солдат ВС РФ, возможно мобилизованных.

"Можно предположить, что переброска туда танков может означать подготовку российских танкистов на этом полигоне", - говорится в сообщении.