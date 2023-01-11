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Росіяни перекинули до Білорусі ще один ешелон з технікою та солдатами, - "Гаюн"

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Вітебськ, Середа 11 січня 2023 17:29
Росіяни перекинули до Білорусі ще один ешелон з технікою та солдатами, - "Гаюн" Ілюстративне фото: росіяни перекинули до Білорусі ще один ешелон з технікою та солдатами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія направила до Білорусі черговий ешелон з військовою технікою, своїми солдатами та боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Як зазначає моніторингова група, 9 січня вдень на залізничну станцію "Чепіно", що знаходиться під Вітебськом, прибув ешелон Збройних сил РФ.

Загалом у складі було 40 вагонів, серед яких: 15 пасажирських, там можуть поміститися близько 750 осіб, 10 вантажних зі спорядженням та боєприпасами, а також 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною технікою.

У "Гаюні" додають, що ешелон прямував з російського Омська, звідки був відправлений 3 січня.

Нагадаємо, раніше прибуття російського ешелону з технікою та солдатами до Білорусі було зафіксовано 8 січня.

Також ми писали, що ешелон, в якому могли бути близько 800 російських солдатів, прибув до Білорусі 6 січня.

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