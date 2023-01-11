Россияне перебросили в Беларусь еще один эшелон с техникой и солдатами, - "Гаюн"

Россия направила в Беларусь очередной эшелон с военной техникой, своими солдатами и боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Как отмечает мониторинговая группа, 9 января днем на железнодорожную станцию "Чепино", которая находится под Витебском, прибыл эшелон Вооруженных сил РФ.

Всего в составе находилось 40 вагонов, среди которых: 15 пассажирских, там могут поместиться около 750 человек, 10 грузовых со снаряжением и боеприпасами, а также 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

В "Гаюне" добавляют, что эшелон следовал из российского Омска, откуда был отправлен 3 января.