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Було 29 багатоповерхівок. Андрющенко показав відео зруйнованого Маріуполя

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Маріуполь, Неділя 16 квітня 2023 13:34
Було 29 багатоповерхівок. Андрющенко показав відео зруйнованого Маріуполя Фото: в одному з житлових масивів Приморського району Маріуполя РФ знищила 29 багатоповерхівок (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Маріуполі, в одному із житлових масивів у Приморському районі, російські окупанти знищили 29 багатоповерхівок. Нині на цьому місці пустир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Тут було 29 багатоповерхівок. Тепер просто пустеля. Черемушкі. Приморській район. Маріуполь. Квітень 2023. "Русский мир", - підписав відео він.

Як повідомлялось, окупанти у Маріупольському районі вирішили виселити ціле село, щоб облаштувати там базу для військових РФ. Селище знаходиться в лісі і недалеко від основного місця дислокації російських військ у Никольському..

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни зносять будівлю залізничного вокзалу, яку самі зруйнували в перші місяці вторгнення.

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