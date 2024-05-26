Россияне перебрасывают системы ПВО на аэродром в оккупированном Джанкое, - АТЕШ

Российские захватчики перебрасывают системы противовоздушной обороны на военный аэродром в Джанкое. Активность вызвана недавними успешными ударами ВСУ по аэродрому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".