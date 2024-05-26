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Россияне перебрасывают системы ПВО на аэродром в оккупированном Джанкое, - АТЕШ

Джанкой, Крым, Воскресенье 26 мая 2024 00:27
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Россияне перебрасывают системы ПВО на аэродром в оккупированном Джанкое, - АТЕШ Фото: оккупанты размещают системы ПВО возле аэродрома в Джанкое (opk.com.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики перебрасывают системы противовоздушной обороны на военный аэродром в Джанкое. Активность вызвана недавними успешными ударами ВСУ по аэродрому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агент движения сообщил о перемещении зенитного ракетного комплекса "БУК" в направлении аэродрома в Джанкое.

"Переброска дополнительных систем ПВО связана с низкой эффективностью российской системы противовоздушной обороны, которая не справляется с современными ракетами, которые используют ВСУ", - говорится в сообщении.

Удары ВСУ по оккупированному Крыму

В апреле Силы обороны ударили ракетами по аэродрому в Джанкое. На месте прилетов возник масштабный пожар.

Впоследствии стало известно, что ВСУ поразили системы ПВО захватчиков. Также был атакован пункт управления.

После удара у россиян начались проблемы с логистикой.

На днях партизаны "АТЕШ" сообщили о размещении возле Джанкоя радиолокационных станций, прикрывающих аэродром.

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