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Росіяни перекидають резерви, щоб захопити Новомихайлівку, - ЗСУ

Фото: росіяни перекидають резерви, щоб захопити Новомихайлівку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська перекидають резерви, щоб захопити Новомихайлівку у Донецькій області. На цьому напрямку фронту наразі ворожих штурмів більше, ніж біля Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, в районі Новомихайлівки ворог зосереджує дуже значні резерви та перекидає підкріплення, щоб захопити саме село.

"Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку. От, наприклад, вчора 20 на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці було і на її околицях - 30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, однак не має успіху від слова зовсім", - розповів Лиховій.

deepstatemap.live

Бої в районі Новомихайлівки

Нагадаємо, у січні російські окупанти захопили повністю зруйноване місто Мар'їнка під Донецьком. Після цього в інтервентів з'явилася нова мета на цьому напрямку. Як заявляв раніше спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, противник активно намагається зайти в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти.

Нещодавно сервіс DeepState писав, що Збройні сили України відкинули росіян біля села Новомихайлівка в Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що наприкінці лютого десантники 79 ОДШБр знищили колону росіян біля Новомихайлівки під Донецьком, і було показане відповідне відео.

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Донецька областьЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України