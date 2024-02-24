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Сили оборони відкинули росіян біля Новомихайлівки, - Deep State

Субота 24 лютого 2024 05:30
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Сили оборони відкинули росіян біля Новомихайлівки, - Deep State Фото: українські військові контратакують ворога в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Збройні сили України відкинули росіян біля села Новомихайлівка у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deep State.

Сили оборони відкинули росіян біля Новомихайлівки, - Deep State

Мапа: Deep State (deepstatemap.live)

Ситуація на фронті

В ніч на 23 лютого росіяни за допомогою дрона-камікадзе атакували сільгосппідприємство в Краматорському районі Донецької області. Внаслідок удару зіпсовано 480 тонн насіння зернових культур, які готували до посівної.

За минулу добув Сили оборони відбили атаки росіян біля Іванівського в Донецькій області та вразили склад боєприпасів противника.

Також на фронті тривають позиційні бої недалеко від Куп'янська та Кремінної, а також біля Бахмута в районі Кліщіївки.

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