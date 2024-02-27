Десантники знищили колону росіян біля Новомихайлівки під Донецьком (відео)

Колону російських військових вдалося знищити бійцям ЗСУ в районі села Новомихайлівка Донецької області. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Десантники 79 ОДШБр палять ворожу техніку біля Новомихайлівки", - йдеться в заяві.

Зазначається, що активні штурмові дії на Таврійському напрямку відбуваються щодня практично по всій лінії фронту.

Тарнавський додав, що завдяки героїзму та неймовірній стійкості наших захисників знищуємо ворога, його техніку та резерви.

Лише за останній тиждень агресор втратив на Таврійському напрямку 30 танків і 104 бойових броньованих машин.

Бої в районі Новомихайлівки

У січні росіяни захопили повністю зруйноване місто Мар'їнка під Донецьком. Після цього в окупантів з'явилася нова мета на цьому напрямку.

"Ворог найбільш активний на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Зокрема, зараз у нього з'явилася мета - намагається зайти в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти", - зазначали в ЗСУ.

Нещодавно сервіс DeepState писав, що Збройні сили України відкинули росіян біля села Новомихайлівка в Донецькій області.