Росіяни перекидають резерви з Новоазовська на південь: в чому особливість

Росіяни перекидають резерви з Новоазовська у напрямку Вугледару Донецької області. Зокрема, зафіксовано рух колони з 17 вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Зафіксовано перекидання підрозділу колоною понад 17 вантажівок з Новоазовська в напрям Пологів через с. Нікольське/м.Розівка", - розповів він.

Це, за його словами, вказує на нову тенденцію накопичення нових підрозділів на півдні, причому не в базових таборах підготовки на узбережжі, а вже ближче до лінії бойового зіткнення.

"Тенденція зберігається близько тижня без зміни ситуації по лінії фронту", - констатував Андрющенко.

Він додав, що такая активність, ймовірно, може свідчити про формування резерву для наступу на півдні з посиленням тиску на Вугледар в тактичної близкості по часу.