Россияне перебрасывают резервы из Новоазовска на юг: в чем особенность

Россияне перебрасывают резервы из Новоазовска в направлении Угледара Донецкой области. В частности, зафиксировано движение колонны из 17 грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Зафиксировано переброску подразделения колонной более 17 грузовиков из Новоазовска в направление Пологов через с. Никольское/Розовка", - рассказал он.

Это, по его словам, указывает на новую тенденцию накопления новых подразделений на юге, причем не в базовых лагерях подготовки на побережье, а уже ближе к линии боевого столкновения.

"Тенденция сохраняется около недели без изменения ситуации по линии фронта", - констатировал Андрющенко.

Он добавил, что такая активность, вероятно, может свидетельствовать о формировании резерва для наступления на юге с усилением давления на Угледар в тактической близости по времени.