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Россияне перебрасывают резервы из Новоазовска на юг: в чем особенность

Мариуполь, Среда 17 июля 2024 09:10
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Россияне перебрасывают резервы из Новоазовска на юг: в чем особенность Фото: РФ перебрасывает резервы из Новоазовска в направлении Угледара (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне перебрасывают резервы из Новоазовска в направлении Угледара Донецкой области. В частности, зафиксировано движение колонны из 17 грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Зафиксировано переброску подразделения колонной более 17 грузовиков из Новоазовска в направление Пологов через с. Никольское/Розовка", - рассказал он.

Это, по его словам, указывает на новую тенденцию накопления новых подразделений на юге, причем не в базовых лагерях подготовки на побережье, а уже ближе к линии боевого столкновения.

"Тенденция сохраняется около недели без изменения ситуации по линии фронта", - констатировал Андрющенко.

Россияне перебрасывают резервы из Новоазовска на юг: в чем особенность

Он добавил, что такая активность, вероятно, может свидетельствовать о формировании резерва для наступления на юге с усилением давления на Угледар в тактической близости по времени.

Ситуация в Мариуполе и районе

Российские войска захватили Мариуполь в февраале 2022 года. После этого город используется как один из важных "узлов" переброски резервов оккупантов на фронт.

Российские войска продолжают насыщать фронт новыми резервами. В начале июля сообщалось, что россияне перебрасывают резервы вместе с боекомплектом из Запорожской области через Мариуполь - в Донецкую. Кроме того, свежие ресурсы стягиваются и в район Покровска и Торецка через Мариуполь.

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