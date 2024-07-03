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Окупанти перекидають резерви з Маріуполя в бік Торецька та Покровська (відео)

Маріуполь, Середа 03 липня 2024 12:59
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Окупанти перекидають резерви з Маріуполя в бік Торецька та Покровська (відео) Фото: резерви в бік Торецька та Покровська перекидає РФ з Маріуполя (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська продовжують насичувати фронт новими резервами. Зокрема, перекидають свіжі ресурси у район Покровська та Торецька через Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.

"У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення військових колон росіян. Резерви перекидаються з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Зокрема, в бік Торецька та Покровська", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в міськраді, окупанти продовжують перетворювати Маріупольський напрямок на військову базу.

"Нарощують сили у місті та навколишніх селищах. Поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським Ростовом", - додають у прес-службі.

Ситуація на Торецькому напрямку

За даними Генштабу на 3 липня, російські війська значно посилили активність на Торецькому напрямку. Також ворог концентрувався в районі Новоолександрівки, що на Покровському напрямку.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, РФ може використовувати тиск на Торецьк для просування або в районі Часового Яру, або в районі Авдіївки.

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