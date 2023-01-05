Росіяни перекидають до Кремінної додаткові військові сили та техніку, - Гайдай

Російські війська "просідають" у напрямку Кремінної (Луганська область), тому зараз ворог стягує туди додаткову техніку та військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сргея Гайдая.
Він розповів, що українські війська поступово звільняють захоплені території з боку Харківської області, проте там ворог зосередив великі сили та багато техніки.
"Коли росіяни відчули, що почали просідати у Кремінній, почали перекидати туди додатковий особовий склад та техніку", - заявив начальник Луганської ОВА.
Гайдай зазначив, що коли земля промерзне, тяжкій техніці буде легше піти у наступ.
Крім того, він підтвердив, що російські загарбники продовжують репресії на окупованих територіях області. Зокрема, росіяни заблокували село Татарівка та намагаються знайти громадян, які працюють із ЗСУ.
Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що траса Сватово-Кременна (Луганська область), за допомогою якої постачаються російські війська,вже перебуває під вогневим контролем українських військових. Це ускладнює оборону для окупантів.
У британській розвідці також підтверджували, щона Луганщині йдуть бої за ключову трасу Сватово-Кременна, якою російські війська постачаються з Білгородської області Росії.
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