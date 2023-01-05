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Россияне перебрасывают в Кременную дополнительные военные силы и технику, - Гайдай

Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска "проседают" в направлении Кременной (Луганская область), поэтому сейчас враг стягивает туда дополнительную технику и военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он рассказал, что украинские войска постепенно освобождают захваченные территории со стороны Харьковской области, однако там враг сосредоточил большие силы и много техники.

"Когда россияне почувствовали, что начали проседать в Кременной, стали перебрасывать туда дополнительный личный состав и технику", - заявил начальник Луганской ОВА.

Гайдай отметил, что когда земля промерзнет, тяжелой технике будет легче пойти в наступление.

Кроме того, он подтвердил, что российские захватчики продолжают репрессии на оккупированных территориях области. В частности, россияне заблокировали село Татаровка и пытаются найти граждан, которые работают с ВСУ.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что трасса Сватово-Кременная (Луганская область), при помощи которой снабжаются российские войска, уже находится под огневым контролем украинских военных. Это усложняет оборону для оккупантов.

В британской разведке также подтверждали, что в Луганской области идут бои за ключевую трассу Сватово-Кременная, по которой российские войска снабжаются из Белгородской области России.

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ЛуганскКременнаяВойна в Украине