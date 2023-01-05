Россияне перебрасывают в Кременную дополнительные военные силы и технику, - Гайдай

Он рассказал, что украинские войска постепенно освобождают захваченные территории со стороны Харьковской области, однако там враг сосредоточил большие силы и много техники.

"Когда россияне почувствовали, что начали проседать в Кременной, стали перебрасывать туда дополнительный личный состав и технику", - заявил начальник Луганской ОВА.

Гайдай отметил, что когда земля промерзнет, тяжелой технике будет легче пойти в наступление.

Кроме того, он подтвердил, что российские захватчики продолжают репрессии на оккупированных территориях области. В частности, россияне заблокировали село Татаровка и пытаются найти граждан, которые работают с ВСУ.