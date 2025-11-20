Росіяни передали Україні ще 1000 тіл: розпочато ідентифікацію загиблих

Зазначимо, остання масштабна репатріація тіл загиблих пройшла у жовтні. 23 жовтня росіяни повернули 1000 тіл загиблих, які могли належати українським військовим.

До цього обмін відбувся 18 вересня, тоді Україна повернула з Росії тіла ще 1000 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців. Це був останній обмін в рамках укладеної в Стамбулі домовленості - коли сторони домовилися про репатріацію тіл загиблих військових у співвідношенні "6000 на 6000".

Зазначається, що росіяни постійно навмисно ускладнюють ідентифікацію загиблих - передають пошкоджені тіла, рештки, знищують речі, за якими можна було б ідентифікувати загиблих. А під час одного з обмінів росіяни передали кілька десятків своїх загиблих під виглядом українців.