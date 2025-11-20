Росіяни передали Україні ще 1000 тіл: розпочато ідентифікацію загиблих

Російські окупанти 20 листопада передали українській стороні ще 1000 тіл, які за твердженням росіян належать загиблим воїнам Збройних сил України. Найближчим часом почнуться заходи з ідентифікації загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Служби безпеки України, ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, ДСНС та інших державних установ. Окрему допомогу надав Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Також у Коордштабі подякували особовому складу Центрального управління ЦВС Генерального штабу ЗСУ. Саме ці люди здійснюють перевезення репатрійованих до державних спеціальних установ та організовують передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.
Зазначимо, остання масштабна репатріація тіл загиблих пройшла у жовтні. 23 жовтня росіяни повернули 1000 тіл загиблих, які могли належати українським військовим.
До цього обмін відбувся 18 вересня, тоді Україна повернула з Росії тіла ще 1000 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців. Це був останній обмін в рамках укладеної в Стамбулі домовленості - коли сторони домовилися про репатріацію тіл загиблих військових у співвідношенні "6000 на 6000".
Зазначається, що росіяни постійно навмисно ускладнюють ідентифікацію загиблих - передають пошкоджені тіла, рештки, знищують речі, за якими можна було б ідентифікувати загиблих. А під час одного з обмінів росіяни передали кілька десятків своїх загиблих під виглядом українців.