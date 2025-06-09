Росіяни перебувають за 20 км від Сум: в ОВА розповіли, чи є загроза ударів FPV-дронами

Наступ РФ у Сумській області

Нагадаємо, нещодавно росіяни посилили наступальні дії у Сумській області, щоб створити так звану анонсовану так звану "буферну зону".

За даними аналітиків DeepState, станом на 8 червня на карті області розширюється "червона" зона. Її площа становить понад 189 квадратних кілометрів.

Аналітики повідомляють, що російські війська, ймовірно, захопили село Локня, яке розташоване та півночі від центру громади Юнаківки.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що, за геолокаційними даними, російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Кіндратівки, на південь від Олексіївки, на схід від Яблунівки та на схід від Локні.

Як повідомляють в ISW, російські "воєнкори" стверджували, що українські війська контратакували на південь від Кіндратівки та поблизу Юнаківки.

9 червня російські війська продовжили наступальні дії в Сумській області, проте підтверджених успіхів не досягли. Уточнюється, що ЗС РФ вели операції в напрямку Юнаківки та Яблунівки.

Водночас в Сумській ОВА зазначили, що ситуація на кордоні Сумської області напружена, але під контролем Сил оборони та підрозділів ЗСУ. Наразі підстав для евакуації з Сум немає.

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