Россияне находятся в 20 км от Сум: в ОВА рассказали, есть ли угроза ударов FPV-дронами

Наступление РФ в Сумской области

Напомним, недавно россияне усилили наступательные действия в Сумской области, чтобы создать так называемую анонсированную так называемую "буферную зону".

По данным аналитиков DeepState, по состоянию на 8 июня на карте области расширяется "красная" зона. Ее площадь составляет более 189 квадратных километров.

Аналитики сообщают, что российские войска, вероятно, захватили село Локня, которое расположено к северу от центра общины Юнаковки.

В отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что, по геолокационным данным, российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Кондратовки, на юг от Алексеевки, на восток от Яблоновки и на восток от Локни.

Как сообщают в ISW, российские "военкоры" утверждали, что украинские войска контратаковали к югу от Кондратовки и вблизи Юнаковки.

9 июня российские войска продолжили наступательные действия в Сумской области, однако подтвержденных успехов не достигли. Уточняется, что ВС РФ вели операции в направлении Юнаковки и Яблоновки.

В то же время в Сумской ОВА отметили, что ситуация на границе Сумской области напряженная, но под контролем Сил обороны и подразделений ВСУ. Сейчас оснований для эвакуации из Сум нет.

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