ЗСУ контратакують під Торецьком, РФ просунулася біля Покровська: карти ISW

Українські війська контратакували на Торецькому напрямку, тоді як росіянам вдалося просунутися в районі Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW ).

Курська операція

Під час наступальних операцій 8 червня в Курській області підтверджених успіхів у обох сторін не було. За даними аналітиків, українські війська контратакували в районі Тьоткіного. Передбачається, що там діє російський 1427-й мотострілецький полк.

Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на північному заході Бєлгородської області.

Північна вісь

Російські війська продовжили наступальні дії в Сумській області, проте підтверджених успіхів не досягли. Уточнюється, що ЗС РФ вели операції в напрямку Юнаківки та Яблунівки.

Повідомляється, на цьому напрямку діють підрозділи російського 382-го батальйону 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот). Росіяни завдають ударів по українських позиціях поблизу міжнародного кордону в Сумській і Чернігівській областях.

Схід України

Аналітики ISW зазначають, що російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, проте просунутися не змогли. Вони проводили атаки в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Оператори безпілотників 72-ї мотострілецької дивізії РФ завдають ударів по українських позиціях на цьому напрямку.

Луганська область

Російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку. Вони атакували на північ від Куп'янська в районі Дворічної та Західного і на південний схід від Куп'янська в районі Степової Новоселівки. Загарбники наступають невеликими піхотними групами - до трьох солдатів.

Війська РФ також продовжили наступальні операції на Борівському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували на південний схід від Борової в районі Греківки та в напрямку Ольгівки і Чернещини.

На Лиманському напрямку також продовжилися наступальні дії, проте росіяни не досягли успіхів. Вони атакували на північ від Лиману в районі Нового Миру, Рідкодуба, Липового і Зеленої Долини, а також у напрямку Глущенкового, Шандриголового і в районі Торського.

Донецька область

Окупаційні війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але просунутися не змогли. Вони атакували в районі Григорівки та Білогорівки, а також у районі Верхньокам'янського.

Також росіяни безуспішно проводили наступальні дії в районі Часового Яру. Вони атакували біля Маркового, в районі Курдюмівки та в напрямку Білої Гори, а також у районі Ступочок і в напрямку Предтечиного.

Торецький напрямок

Сили оборони України нещодавно просунулися на південь від Яблунівки, що недалеко від Торецька. Водночас російські війська провели наступальні операції в районі самого Торецька, а також у районі Диліївки та Дачного, Полтавки та Яблунівки, у напрямку Плещіївки та в районі Новооленівки.

Покровський напрямок

Війська РФ просунулися на північ від Шевченкового, на південь від Покровська. За оцінками ISW, цей наступ відбувся не протягом останніх 24 годин. Вони провели наступальні операції в районі Мирного і Малинівки, Миролюбівки, Єлизаветівки і Проминя, Лисівки, Удачного і Котлиного.

8 червня росіяни безуспішно атакували Сили оборони в районі Малинівки з використанням танка, трьох бронемашин і двох автомобілів. Ба більше, вони провели безуспішні моторизовані атаки в районі Єлизаветівки та Миролюбівки.

Російські війська продовжували наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували в районі Новосергіївки і Новомиколаївки, Котлярівки, Горіхового і Богданівки.

Південна вісь

Росіяни продовжили наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку, проте успіхів ніде не досягли.