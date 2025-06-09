ЗСУ контратакують під Торецьком, РФ просунулася біля Покровська: карти ISW
Українські війська контратакували на Торецькому напрямку, тоді як росіянам вдалося просунутися в районі Покровська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Курська операція
Під час наступальних операцій 8 червня в Курській області підтверджених успіхів у обох сторін не було. За даними аналітиків, українські війська контратакували в районі Тьоткіного. Передбачається, що там діє російський 1427-й мотострілецький полк.
Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на північному заході Бєлгородської області.
Північна вісь
Російські війська продовжили наступальні дії в Сумській області, проте підтверджених успіхів не досягли. Уточнюється, що ЗС РФ вели операції в напрямку Юнаківки та Яблунівки.
Повідомляється, на цьому напрямку діють підрозділи російського 382-го батальйону 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот). Росіяни завдають ударів по українських позиціях поблизу міжнародного кордону в Сумській і Чернігівській областях.
Схід України
Аналітики ISW зазначають, що російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, проте просунутися не змогли. Вони проводили атаки в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів.
Оператори безпілотників 72-ї мотострілецької дивізії РФ завдають ударів по українських позиціях на цьому напрямку.
Луганська область
Російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку. Вони атакували на північ від Куп'янська в районі Дворічної та Західного і на південний схід від Куп'янська в районі Степової Новоселівки. Загарбники наступають невеликими піхотними групами - до трьох солдатів.
Війська РФ також продовжили наступальні операції на Борівському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували на південний схід від Борової в районі Греківки та в напрямку Ольгівки і Чернещини.
На Лиманському напрямку також продовжилися наступальні дії, проте росіяни не досягли успіхів. Вони атакували на північ від Лиману в районі Нового Миру, Рідкодуба, Липового і Зеленої Долини, а також у напрямку Глущенкового, Шандриголового і в районі Торського.
Донецька область
Окупаційні війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але просунутися не змогли. Вони атакували в районі Григорівки та Білогорівки, а також у районі Верхньокам'янського.
Також росіяни безуспішно проводили наступальні дії в районі Часового Яру. Вони атакували біля Маркового, в районі Курдюмівки та в напрямку Білої Гори, а також у районі Ступочок і в напрямку Предтечиного.
Торецький напрямок
Сили оборони України нещодавно просунулися на південь від Яблунівки, що недалеко від Торецька. Водночас російські війська провели наступальні операції в районі самого Торецька, а також у районі Диліївки та Дачного, Полтавки та Яблунівки, у напрямку Плещіївки та в районі Новооленівки.
Покровський напрямок
Війська РФ просунулися на північ від Шевченкового, на південь від Покровська. За оцінками ISW, цей наступ відбувся не протягом останніх 24 годин. Вони провели наступальні операції в районі Мирного і Малинівки, Миролюбівки, Єлизаветівки і Проминя, Лисівки, Удачного і Котлиного.
8 червня росіяни безуспішно атакували Сили оборони в районі Малинівки з використанням танка, трьох бронемашин і двох автомобілів. Ба більше, вони провели безуспішні моторизовані атаки в районі Єлизаветівки та Миролюбівки.
Російські війська продовжували наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували в районі Новосергіївки і Новомиколаївки, Котлярівки, Горіхового і Богданівки.
Південна вісь
Росіяни продовжили наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку, проте успіхів ніде не досягли.
Втрати ворога на фронті
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати ворога на фронті станом на 9 червня. Окупаційні війська втратили 970 особового складу. Також Сили оборони знищили десятки артсистем ворога.
При цьому найбільше боїв було зафіксовано на Курському та Покровському напрямках.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.