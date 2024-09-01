Росіяни на Паралімпіаді провокували українських спортсменів

"Перший варіант - хамовиті провокації. Йти поруч з нашим спортсменом і щось говорити про "хохлов". Я про це говорив президенту Міжнародного Паралімпійського комітету, що вони дограються, щоб їм зробили зауваження, бо буде біда", - розповів він.

"Інший варіант провокаційний - коли вони показово "ласкаво" кажуть, наприклад, "здравствуйтє". Обидва варіанти - мерзенні. І викликають однозначну реакцію наших спортсменів. Головне тут - не повестись на провокацію, бо буде дискваліфікація українського атлета", - додав Сушкевич.