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Россияне на Паралимпиаде провоцировали украинских спортсменов

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Россияне хамским поведением провоцировали украинских спортсменов на Паралимпиаде в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Национального комитета спорта инвалидов Валерия Сушкевича в эфире телеканала "Мы - Украина".

"Первый вариант - хамовитые провокации. Идти рядом с нашим спортсменом и что-то говорить о "хохлах". Я об этом говорил президенту Международного Паралимпийского комитета, что они доиграются, чтобы им сделали замечания, потому что будет беда", - рассказал он.

"Другой вариант провокационный - когда они показательно "ласково" говорят, например, "здравствуйте". Оба варианта - мерзкие. И вызывают однозначную реакцию наших спортсменов. Главное здесь - не повести себя на провокацию, потому что будет дисквалификация украинского атлета", - добавил Сушкевич.

 

28 августа в Париже начались летние Паралимпийские игры-2024.

Украинский пловец Антон Коль принес Украине первую награду – "серебро" на 100-метровке на спине на классе S1.

Позже в тот же день украинские пловцы завоевали еще три медали .

В Украине уже 15 медалей на Паралимпиаде-2024 в Париже:

Золото – 1;

Серебро – 8;

Бронза – 6.

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