Россияне получили две новые версии "Шахедов" от Ирана: что о них известно

Государство-агрессор Россия получила от Ирана два новых типа современных беспилотников дальнего радиуса действия - Shahed 191 и 129. Оккупанты будут использовать их для новых атак на территорию Украины.

По данным СМИ, новое вооружение в Россию было доставлено контрабандой с помощью лодок и иранской государственной компании. Это произошло после того, как часть российского командования побывала с визитом в Иране в ноябре 2022 года, где и было продемонстрировано действие БПЛА.

Особенностью беспилотников Shahed 191 и 129 является то, что они могут доставлять бомбы по указанным координатам и возвращаться к месту вылета целыми и невредимыми.

Что известно о БПЛА Shahed 129

Shahed 129 - является разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом средней высоты полета. Он был разработан в 2012 году иранской компанией "Shahed Aviation Industries". Впервые их использовали Воздушно-Космические Силы Корпуса стражей исламской революции.

Он является одномоторным винтовым дроном с узким цилиндрическим фюзеляжем диаметр которого примерно 65-75 сантиметров. Shahed 129 укомплектован электронно-оптическим и инфракрасным датчиками. Кроме этого, он имеет лазерный дальномер, позволяющий выполнять ему задачи днем и ночью, аппаратуру передачи видеоданных в режиме реального времени.

БПЛА может находиться в воздухе около 24 часов. Он также оснащен авиационным двигателем Rotax 914. Дрон может переносить от 4 до 8 боеприпасов. В частности - управляемые бомбы Sadid-345 и противотанковые ракеты Sadid-1. В результате этого, во время вылета, он может атаковать до восьми целей - как одновременно, так и последовательно.

Фото: БПЛА Shahed 129 (ukrmilitary.com)

Одним из преимуществ беспилотника есть возможность проводить воздушную разведку на расстоянии от 60 до 80 километров. Однако это возможно только при идеальных погодных условиях. Благодаря оптикоэлектронным комплексам воздушной разведки он может давать изображения с высокой степенью детализации.

Основным минусом Shahed 129 является то, что он является броским объектом для обнаружения и сопровождения его радарами ПВО. При этом он может лететь со скоростью до 150 км/ч. У него отсутствуют системы предупреждения о пусках зенитных управляемых ракет, это не дает возможности оператору вовремя вывести БПЛА из-под удара.

На результаты его разведки в значительной степени влияют погодные условия. Так, при тумане или облачности дальность ведения оптической разведки снижается до 15-20 километров. Кроме этого, вероятно, Shahed 129 не приспособлен для использования в зимних условиях. У него нет системы защиты против обледенения, ведь раньше он использовался только в южных широтах.

Отмечается, что оператор управлять им может только в радиусе 200 километров, далее он будет двигаться только в режиме автопилота, что делает невозможным его использование, как ударного БПЛА.

Что известно о БПЛА Shahed 191

Данный беспилотник также известен как Saegheh-2. Он имеет турбореактивный двигатель, производимый компанией "Shahed Aviation Industries". Shahed 191 является меньшей копией американского дрона Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, который иранские военные захватили в 2011 году. Однако первый полет иранской копии прошел в 2014 году.

Известно, что Shahed 191 может развивать скорость до 275 км/ч. При этом он может автономно находиться в воздухе до 4,5 часов в дальность полета более 500 километров на высоте 7500 метров.

БПЛА может переносить две управляемые ракеты с осколочными боевыми частями Sadid-342. Они размещаются на внутренней части беспилотника. Однако взлет данный дрон может осуществлять только из автомобиля, имеющего на крыше специальное крепление. К сожалению, скорость с которой авто должно двигаться по взлетно-посадочной полосе неизвестно.

Фото: БПЛА Shahed 191 (rus.military.com)

Shahed 191 также может проводить разведывательные работы на расстоянии от 60 до 80 километров. Но степень детализации зависит от погодных условий.

Особенностью данного дрона является то, что он может автоматически возвращаться к точке взлета при потере управления с помощью инерциальной системы.

Однако основной его слабостью являются сложные метеорологические условия, особенно низкая облачность и туман. На качество выполнения поставленных задач оказывают влияние как низкая облачность, так и туман. Кроме того, он является заметным объектом для выявления, сопровождения и уничтожения его средствами ПВО.