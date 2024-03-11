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Росіяни на Оріхівському напрямку шукають нові точки для наступу. У ЗСУ розповіли деталі

Архівне фото: Росіяни на Оріхівському напрямку шукають нові точки для наступу (Міноборони Росії)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська на Оріхівському напрямку почали вести штурмові дії в районі Времівського виступу.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, на Оріхівському напрямку з ранку і до 18 години було зафіксовано п'ять спроб штурмових дій.

Однак при цьому окупанти почали намагатися наступати на Времівському виступі в пішому порядку. Лиховій зазначив, що це почалося з ночі і з самого ранку.

З чим пов'язана нова активність

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" додав, що Времівський виступ розташований приблизно на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Скріншот: Времівський виступ (deepstatemap.live)

Лиховій пов'язав ці спроби окупантів із президентськими виборами в РФ, бо загарбникам необхідно показати хоч якісь результати на полі бою. Варто зазначити, що ЗСУ під час літнього контрнаступу звільнили кілька населених пунктів у цьому районі.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті відбулося 54 бойових зіткнення, українські воїни відбили атаки росіян на схід від Часового Яру в Донецькій області та уразили ворожий "Бук-М1".

Також стало відомо, що українські військові за минулу добу ліквідували ще 920 російських загарбників, тож загальні втрати російської армії в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення збільшилися до приблизно 424 980 солдатів.

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