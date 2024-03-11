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Россияне на Ореховском направлении ищут новые точки для наступления. В ВСУ рассказали детали

Архивное фото: Россияне на Ореховском направлении ищут новые точки для наступления (Минобороны России)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска на Ореховском направлении начали вести штурмовые действия в районе Времевского выступа.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, на Ореховском направлении с утра и до 18 часов было зафиксировано пять попыток штурмовых действий.

Однако при этом оккупанты начали пытаться наступать на Времевском выступе в пешем порядке. Лиховой отметил, что это началось с ночи и с самого утра.

С чем связана новая активность

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" добавил, что Времевский выступ расположен примерно на границе Донецкой и Запорожской областей.

Скриншот: Времевское выступление (deepstatemap.live)

Лиховой связал эти попытки оккупантов с президентскими выборами в РФ, потому что захватчикам необходимо показать хоть какие-то результаты на поле боя. Стоит отметить, что ВСУ во время летнего контрнаступления освободили несколько населенных пунктов в этом районе.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте произошло 54 боевых столкновения, украинские воины отразили атаки россиян восточнее Часового Яра в Донецкой области и поразили вражеский "Бук-М1".

Также стало известно, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков, так что общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения увеличились до примерно 424 980 солдат.

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