Ситуація на фронті сьогодні 11 березня

На фронті відбулося 54 бойових зіткнення, українські воїни відбили атаки росіян на схід від Часового Яру в Донецькій області та уразили ворожий "Бук-М1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Противник і надалі продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Прогрес Чернігівської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Клюси, Костобобрів, Гута-Студенецька Чернігівської області; Катеринівка, Миропілля, Середина-Буда Сумської області; Уди, Стрілеча, Стариця Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка Харківської області та Кривошиївка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямполівка та Федорівка Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.

Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Завітне та Олександропіль Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Семенівка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомихайлівка та Водяне Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Новоданилівка та Роботине Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, ворог на протязі доби наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 25 населених пунктів, серед них Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу "Бук-М1" та радіолокаційному комплексу 1Л219 "Зоопарк".