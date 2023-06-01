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Росіяни на окупованих територіях змушують таксистів доносити на проукраїнських громадян

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Четвер 01 червня 2023 16:51
Росіяни на окупованих територіях змушують таксистів доносити на проукраїнських громадян Ілюстративне фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові на тимчасово окупованих територіях примушують місцевих перевізників та таксистів доповідати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра Ганни Маляр.

За її даними, у разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників.

Таку діяльність росіян та активність з розгортання агентурної мережі було помічено у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей.

"Минулого тижня цього року попередження про припинення дії договорів на здійснення транспортних перевезень з причин недотримання зобов’язань отримали ряд місцевих підприємств та окремих перевізників", - пише Маляр.

Вона також зауважила, що через такі дії на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше залучаються виключно російські підприємства.

Ситуація у Херсонській області

Осінню 2022 року українським військовим вдалось звільнити від російських загарбників правобережну частину Херсонської області. Однак лівий берег все ще залишається під контролем окупантів. Вони продовжують тероризувати мирне населення правого берега регулярними обстрілами.

У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області росіяни залякують місцеве населення, змушуючи їх отримувати паспорти РФ.

Окрім цього, росіяни навмисно знищили обладнання мобільного зв'язку на тимчасово окупованій частині Херсонської області для обмеження можливостей цивільного населення щодо обміну інформацією.

Також варто зазначити, що так звана "влада" поступово втікає з окупованої території Херсонської області. Під час втечі вони намагаються об'їхати Кримський міст і знайти безпечніші маршрути.

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