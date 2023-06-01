Россияне на оккупированных территориях заставляют таксистов доносить на проукраинских граждан

Российские военные на временно оккупированных территориях заставляют местных перевозчиков и таксистов докладывать об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра Анны Маляр.

По ее данным, в случае уклонения от исполнения таких обязательств оккупанты немедленно запрещают деятельность местных транспортников.

Такая деятельность россиян и активность по развертыванию агентурной сети была замечена во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

"На прошлой неделе этого года предупреждение о прекращении действия договоров на осуществление транспортных перевозок по причине несоблюдения обязательств получили ряд местных предприятий и перевозчиков", - пишет Маляр.

Она также отметила, что из-за таких действий на рынок транспортных перевозок на временно оккупированной территории все больше привлекаются исключительно российские предприятия.

Ситуация в Херсонской области

Осенью 2022 года украинским военным удалось освободить от российских захватчиков правобережную часть Херсонской области. Однако левый берег все еще остается под контролем оккупантов. Они продолжают терроризировать мирное популяция правого берега постоянными обстрелами.

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области россияне запугивают местное население , заставляя их получать паспорта РФ.

Кроме того, россияне намеренно уничтожили оборудование мобильной связи на временно оккупированной части Херсонской области для ограничения возможностей гражданского населения по обмену информацией.

Также стоит отметить, что так называемая "власть" постепенно убегает с оккупированной территории Херсонской области . Во время бегства они пытаются объехать Крымский мост и найти более безопасные маршруты.