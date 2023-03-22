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Росіяни на окупованих територіях вербують дітей в "Юнармію"

Фото: Росіяни на окупованих територіях вербують дітей в "Юнармію" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники на окупованих територіях України вербують дітей до мілітарної організації "Юнармія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються вербувати дітей у "юнармійців", - йдеться у заяві.

Назаров показав приклад заяви, які росіяни роздали жителям окупованих територій України. Дітей змушують їх підписувати та вступати до "регіональних відділень" мілітаристичної організації.

"Юнармія"

Російська молодіжна військово-патріотична мілітарна організація. Заснована Міністерством оборони Російської Федерації у 2016 році. До складу організації входять школярі віком від 8 років. Окрім Росії, відділення "Юнармії" існують у Вірменії, Таджикистані, невизнаній Абхазії, а також на тимчасово окупованих Росією територіях України. Членів "Юнармії" - "юнармійців" - навчають користуватися різними видами зброї, водять на екскурсії до військових частин; серед них проводиться пропаганда ідеології "російського світу".

Нагадаємо, що для депортації загарбники заманюють дітей із тимчасово окупованих територій до РФ на "відпочинок" або "лікування".

Росія має передати українській стороні списки всіх сиріт та дітей, позбавлених батьківських опіки, що були насильно вивезені на територію РФ.

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни продовжують примусову "паспортизацію" серед цивільних. Погрожують відібрати дітей у разі відмови від паспорта.

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