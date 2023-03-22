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Россияне на оккупированных территориях вербуют детей в "Юнармию"

Фото: Россияне на оккупированных территориях вербуют детей в "Юнармию" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики на оккупированных территориях Украины вербуют детей в милитарскую организацию "Юнармия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"На временно оккупированных территориях россияне пытаются вербовать детей в "юнармейцев"", - говорится в заявлении.

Назаров показал пример заявления, которое россияне раздали жителям оккупированных территорий Украины. Детей заставляют их подписывать и поступать в "региональные отделения" милитаристической организации.

Юнармия

Российская молодежная военно-патриотическая милитарная организация. Учреждена Министерством обороны Российской Федерации в 2016 году. В состав организации входят школьники от 8 лет. Кроме России отделения "Юнармии" существуют в Армении, Таджикистане, непризнанной Абхазии, а также на временно оккупированных Россией территориях Украины. Членов "Юнармии" - "юнармейцев" - обучают пользоваться разными видами оружия, водят на экскурсии в воинские части; среди них проводится пропаганда идеологии "русского мира".

Напомним, что для депортации захватчики привлекают детей с временно оккупированных территорий в РФ на "отдых" или "лечение".

Россия должна передать украинской стороне списки всех сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые были насильственно вывезены на территорию РФ.

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне продолжают принудительную паспортизацию среди гражданских. Угрожают отобрать детей в случае отказа от паспорта.

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