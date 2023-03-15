ua ru
Ср, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Заманюють на "відпочинок". Верещук розповіла про схему викрадення Росією дітей з України

Новость на русском →
Середа 15 березня 2023 22:49
Заманюють на "відпочинок". Верещук розповіла про схему викрадення Росією дітей з України Фото: віцепрем’єр України Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Дмитро Браславський

Для депортації загарбники заманюють дітей із тимчасово окупованих територій до РФ на "відпочинок" або "лікування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єра України Ірини Верещук.

"Ворог вдається, в тому числі до грубого обману довірливих людей. Окупанти пропонують дітям "відпочинок" або "санаторне лікування" у РФ", - сказала Верещук.

За її словами, деякі довірливі батьки навіть дають письмову згоду, а потім мають проблеми. Деякі з них не можуть знайти своїх дітей. Деякі змушені їхати до Росії за дітьми, але не можуть звідти виїхати.

"От уявіть собі, що під час Другої світової війни в українську хату заходить фашист і пропонує віддати ваших дітей на відпочинок або лікування у Німеччину. Ситуація абсурдна і неможлива, скажете ви. Але саме так діють росіяни. Тому закликаю наших громадян на окупованих територіях не бути довірливими. Не відпускайте дітей на жодні відпочинки до Росії", - додала віцепрем’єр.

Нагадаємо, що російські окупанти насильно депортували з України понад 16 тисяч дітей. Крім того, Кремль спростив процедуру видачі російського громадянства для українських дітей.

Росія повідомила, що "евакуювала" 738 тисяч українських дітей, проте реальні цифри будуть ще більшими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Глава Пентагону: США підтримують рішення Зеленського щодо Бахмуту
Глава Пентагону: США підтримують рішення Зеленського щодо Бахмуту
DAILY
Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії