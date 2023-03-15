Заманюють на "відпочинок". Верещук розповіла про схему викрадення Росією дітей з України
Для депортації загарбники заманюють дітей із тимчасово окупованих територій до РФ на "відпочинок" або "лікування".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єра України Ірини Верещук.
"Ворог вдається, в тому числі до грубого обману довірливих людей. Окупанти пропонують дітям "відпочинок" або "санаторне лікування" у РФ", - сказала Верещук.
За її словами, деякі довірливі батьки навіть дають письмову згоду, а потім мають проблеми. Деякі з них не можуть знайти своїх дітей. Деякі змушені їхати до Росії за дітьми, але не можуть звідти виїхати.
"От уявіть собі, що під час Другої світової війни в українську хату заходить фашист і пропонує віддати ваших дітей на відпочинок або лікування у Німеччину. Ситуація абсурдна і неможлива, скажете ви. Але саме так діють росіяни. Тому закликаю наших громадян на окупованих територіях не бути довірливими. Не відпускайте дітей на жодні відпочинки до Росії", - додала віцепрем’єр.
Нагадаємо, що російські окупанти насильно депортували з України понад 16 тисяч дітей. Крім того, Кремль спростив процедуру видачі російського громадянства для українських дітей.
Росія повідомила, що "евакуювала" 738 тисяч українських дітей, проте реальні цифри будуть ще більшими.
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