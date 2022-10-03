Росіяни на окупованих територіях ходять по дворах і складають списки чоловіків призовного віку

Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують заходи примусової мобізації, у ході яких здійснюють подворові обходи та складають списки чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Водночас загарбники посилили перевірку документів на блокпостах. Виїзди із захоплених РФ територій максимально ускладнені:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти масово видають повістки кримським татарам.
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