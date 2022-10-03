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Росіяни на окупованих територіях ходять по дворах і складають списки чоловіків призовного віку

Фото: Росіяни на окупованих територіях ходять по дворах і складають списки чоловіків призовного віку (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують заходи примусової мобізації, у ході яких здійснюють подворові обходи та складають списки чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Водночас загарбники посилили перевірку документів на блокпостах. Виїзди із захоплених РФ територій максимально ускладнені:

  • вимагають безкінечний перелік документів;
  • влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів і речей;
  • вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші;
  • змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 7-10 діб;
  • часто просто розвертають автівку в зворотному напрямку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти масово видають повістки кримським татарам.

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Війна Росії проти України